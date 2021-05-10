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Загоревшийся в Москве автобус сняли на видео

Юрий Столбов
14 минут назад
На Алтуфьевском шоссе в Москве загорелся автобус. Происшествие сняли на видео, оно было опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».
На кадрах видно, что пламя полностью охватило заднюю часть транспорта и огонь распространился по крыше.
Происшествия,Видео,Москва,
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