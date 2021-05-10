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«Арктический» танк протаранил светофор в российском городе и попал на видео

Юрий Столбов
44 минуты назад
Танк Т-80БВМ в арктическом камуфляже протаранил светофор в Хабаровске, когда возвращался с парада Победы 9 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъем».
Боевую машину занесло на мокрой дороге. Дорожная конструкция устояла, в результате инцидента никто не пострадал.
Т-80БВМ — модернизация советского танка Т-80, включающая многоканальный прицел наводчика «Сосна-У».
Происшествия,Видео,Хабаровск,
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