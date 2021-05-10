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В пропаже главы омского Минздрава нашли странность: «может, плохо стало»:

Ювелина Бернст
10 минут назад
Стали известны подробности исчезновения министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского.
Один из участников поисков пропавшего рассказал порталу «СуперОмск», что Мураховский на своем квадроцикле повис на березе в 1,5 км от дороги.
«Странно, почему он, зная эту местность очень хорошо, не смог выйти на эту дорогу», — отметил собеседник.
По словам другого участника операции, министр был в треугольнике из трех дорог, каждая из которых ведет на базу.
«До дороги — 150 метров, оттуда до базы — 6 км. Люди там на легковушках проезжают. Дождей не было. Он наехал на лесину и не видно, чтобы он пытался выехать», - рассказал участник поисков порталу ngs55.
Он добавил, что следы Мураховского уходили в сторону дороги.
«Может, плохо стало», - предположил он.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что в районе пропажи министра видели медведей. Однако очевидцы утверждают, что следов медведей в районе места пропажи не замечено.
Министр пропал без вести 7 мая. Он выехал на квадроцикле с базы в деревне Поспелово Большеуковского района на охоту и не вернулся.
По данным СМИ, перед пропажей Мураховской по рации сообщил другим охотникам, что его квадроцикл застрял, поэтому дальше он пойдет пешком. Позже квадроцикл Мураховского нашли на болотах в лесополосе недалеко от Поспелово. Сейчас в поисках чиновника участвуют свыше 60 человек, привлечена авиация.
Происшествия,Видео,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,Омская Область,
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