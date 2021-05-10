Стали известны подробности исчезновения министра здравоохранения Омской области
Александра Мураховского.
Один из участников поисков пропавшего рассказал
порталу «СуперОмск», что Мураховский на своем квадроцикле повис на березе в 1,5 км от дороги.
«Странно, почему он, зная эту местность очень хорошо, не смог выйти на эту дорогу», — отметил собеседник.
По словам другого участника операции, министр был в треугольнике из трех дорог, каждая из которых ведет на базу.
«До дороги — 150 метров, оттуда до базы — 6 км. Люди там на легковушках проезжают. Дождей не было. Он наехал на лесину и не видно, чтобы он пытался выехать», - рассказал участник поисков порталу ngs55.
Он добавил, что следы Мураховского уходили в сторону дороги.
«Может, плохо стало», - предположил он.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что в районе пропажи министра видели медведей. Однако очевидцы утверждают, что следов медведей в районе места пропажи не замечено.
Министр пропал
без вести 7 мая. Он выехал на квадроцикле с базы в деревне Поспелово Большеуковского района на охоту и не вернулся.
По данным СМИ, перед пропажей Мураховской по рации сообщил другим охотникам, что его квадроцикл застрял, поэтому дальше он пойдет пешком. Позже квадроцикл Мураховского нашли на болотах в лесополосе недалеко от Поспелово. Сейчас в поисках чиновника участвуют свыше 60 человек, привлечена авиация.