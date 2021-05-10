Стали известны подробности исчезновения министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского.

Один из участников поисков пропавшего рассказал порталу «СуперОмск», что Мураховский на своем квадроцикле повис на березе в 1,5 км от дороги.

«Странно, почему он, зная эту местность очень хорошо, не смог выйти на эту дорогу», — отметил собеседник.

По словам другого участника операции, министр был в треугольнике из трех дорог, каждая из которых ведет на базу.

«До дороги — 150 метров, оттуда до базы — 6 км. Люди там на легковушках проезжают. Дождей не было. Он наехал на лесину и не видно, чтобы он пытался выехать», - рассказал участник поисков порталу ngs55.

Он добавил, что следы Мураховского уходили в сторону дороги.

«Может, плохо стало», - предположил он.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что в районе пропажи министра видели медведей. Однако очевидцы утверждают, что следов медведей в районе места пропажи не замечено.

Министр пропал без вести 7 мая. Он выехал на квадроцикле с базы в деревне Поспелово Большеуковского района на охоту и не вернулся.