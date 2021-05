Направляющийся в Иран сухогруз сел на мель под Астраханью

23 марта контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. В итоге несколько сотен судов собрались в очередь. 29 марта Ever Given вернули на фарватер, однако судно опять застряло из-за плохой погоды. Навигацию полностью удалось возобновить к вечеру этого дня.