Из приюта выпустили 500 собак в Рязани

Неустановленные лица в ночь на 9 мая выпустили на волю около 500 собак из центра передержки в Рязани
. Предполагается, что это мог сделать бывший сотрудник приюта, сообщает «7×7».
Примерно в 03:00 по местному времени замки на воротах были срезаны, также были повреждены две камеры наблюдения, отмечает издание. Неизвестные открыли ворота и выпустили собак на улицы города. Три животных в итоге погибли — двух загрызли бездомные псы, а ещё одна попала под машину.
Утром собак заметили горожане и вызвали полицию и МЧС
. К счастью, животных удалось вернуть в приют к 11:00.
Работники центра передержки сказали, что не знают, кто именно мог выпустить животных на волю. При этом они уверены, что это был человек, знакомый с территорией и не боявшийся собак. По их словам, один сотрудник ранее обещал им «такое устроить».
В приюте есть и агрессивные животные, поэтому их выпуск на улицы мог закончиться плачевно не только для самих четвероногих, но и для горожан.
Ранее две бродячие собаки напали на маленькую девочку в Мурманске. Ребёнка доставили в больницу с более чем сотней укусов.