УМВД опровергло сообщение об обнаружении Мураховского

Мураховский уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 7 мая. Около суток знакомые мужчины искали его самостоятельно, затем обратились в полицию. В поисковой операции задействованы около 100 человек, поиски на ночь не остановлены.

Розыск осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками, привлечена техника повышенной проходимости, вертолет и беспилотные летательные аппараты. В результате поисковых мероприятий в воскресенье в 6,5 км от охотничьей базы обнаружен квадроцикл пропавшего, самого мужчины рядом с ним не было. Источник в органах местной власти рассказал ТАСС, что в лесу, где пропал министр, местные жители видели медведей.