Юный неонацист зиганул ветерану на Дне Победы в Киеве

Киевская экстремистская группировка устроила провокацию с нацистским вскидыванием рук в адрес ветерана Отечественной войны. Инцидент произошёл возле парка Вечной Славы, где фронтовики и труженики тыла возлагали цветы в День Победы. Об этом пишет издание Страна.ua.

Фото: Видеокадр Видеокадр

Рядом с парком расположилась группа молодчиков в балаклавах. Один из них встретил проходившего мимо ветерана нацистским приветствием.

«Провокация от ультраправых Карася около парка Славы. Полиция ничего не предпринимает», — отметило издание.

При этом журналистам стало известно, что офис Зеленского заподозрил их самих в данной провокации.

«Ответственность за то, что в День победы над нацизмом в Киеве вскидывают руку в фашистском приветствии, несут власти, которые позволяли все последние годы неонацистам чувствовать себя совершенно вольготно», — заявили журналисты.

В городской полиции установили личность подростка-неонациста. Это 16-летний местный житель. Ему грозит лишь административный протокол за мелкое хулиганство.