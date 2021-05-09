Юный неонацист зиганул ветерану на Дне Победы в Киеве

Киевская экстремистская группировка устроила провокацию с нацистским вскидыванием рук в адрес ветерана Отечественной войны. Инцидент произошёл возле парка Вечной Славы, где фронтовики и труженики тыла возлагали цветы в День Победы. Об этом пишет
издание Страна.ua.
Рядом с парком расположилась группа молодчиков в балаклавах. Один из них встретил проходившего мимо ветерана нацистским приветствием.
«Провокация от ультраправых Карася около парка Славы. Полиция ничего не предпринимает», — отметило издание.
При этом журналистам стало известно, что офис Зеленского заподозрил их самих в данной провокации.
«Ответственность за то, что в День победы над нацизмом в Киеве вскидывают руку в фашистском приветствии, несут власти, которые позволяли все последние годы неонацистам чувствовать себя совершенно вольготно», — заявили журналисты.
В городской полиции установили личность подростка-неонациста. Это 16-летний местный житель. Ему грозит лишь административный протокол за мелкое хулиганство.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Русская община Латвии (РОЛ) раскритиковала ограничение доступа к памятнику советским воинам-освободителям в Риге.