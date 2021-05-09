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Подозреваемый в стрельбе на Таймс-сквер попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Полицейское управление Нью-Йорка опубликовало видеозапись, на которой запечатлен подозреваемый в стрельбе на площади Таймс-сквер. Запись размещена на странице городской полиции в Twitter.
На кадрах виден молодой темнокожий мужчина, одетый в майку с цифрой 9.
Происшествия,Криминал,США,Видео,Нью-Йорк,
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