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В Татарстане любовная пара угнала самолет и разбилась

Ювелина Бернст
18 минут назад
Около села Калейкино в Татарстане совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Авиакатастрофа в Татарстане привела к гибели людей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В результате погибли два человека.
В ведомстве уточнили, что речь идет о самодельном самолете типа "Ермак".
По данным Telegram-канала Baza, самолет был угнан мужчиной и его подругой. Однако управлять им они не умели, что стало причиной жесткой посадки.
В апреле в Иркутской области при крушении легкомоторного самолета погибли два человека.
Происшествия,МЧС,ИТАР-ТАСС,Республика Татарстан,
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