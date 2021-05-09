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Загоревшийся во время парада военный автомобиль в Кемерово сняли на видео

Юрий Столбов
26 минут назад
Во время парада Победы в Кемерово загорелся военный автомобиль, двигавшийся в колонне. Видео появилось в Telegram-канале «Инцидент Кузбасс».
Механик-водитель попытался сбить пламя в моторном отсеке огнетушителем, однако он оказался нерабочим. Огонь удалось потушить тряпкой.
Происшествия,Армия,Войска,Видео,Кемерово,
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