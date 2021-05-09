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Автомобиль взорвался перед школой девочек в Кабуле: погибли 55 человек

News.ruиещё 5
6 минут назад
Взрывы у школы в западной части Кабула унесли жизни 55 человек, ещё 150 получили ранения. Большинство пострадавших — девочки в возрасте от 11 до 15 лет, сообщает Reuters.
Взрыв перед школой девочек в Кабуле: погибли 55 человек
Фото: ReutersReuters
По информации агентства, заминированный автомобиль взорвался перед государственной школой для девочек в столице Афганистана. Официально подтверждена гибель 30 человек.
В произошедшем обвинили радикальное движение «Талибан» (запрещено в России). Взрыв правительство уже назвало терактом. При этом талибы осудили произошедшее нападение, ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Как сообщалось ранее, европейские союзники считают, что США должны замедлить вывод войск из Афганистана и дать другим государствам — членам НАТО больше времени для ухода из республики.
Происшествия,Талибан,НАТО,Reuters,Кабул,
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