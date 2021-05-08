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За российским блогером пришла полиция из-за постов в поддержку ветеранов ВОВ

Ювелина Бернст
24 минуты назад
В Петрозаводске полиция задержала блогера Алексея Трунова из-за публикации с призывом 9 мая поддержать ветеранов Великой Отечественной войны в их борьбе против незаконной пристройки. Об этом Трунов рассказал «Новой газете».
Российского блогера задержали из-за постов в поддержку ветеранов ВОВ
Фото: vk.comvk.com
По данным издания, блогера доставили в отделение полиции для составления протокола по статье «Проведение публичного мероприятия без подачи уведомления». 9 мая Трунова должны повезти в суд, ночь он проведет в спецприемнике.
Блогер в соцсетях приглашал жителей города на собрание в доме с незаконной торговой пристройкой «Невский пассаж». Жителями данного дома являются ветераны Великой Отечественной войны Николай Бакинов и Владимир Дмецов, а также 74-летний судья в отставке Михаил Гошкиев. Трунов объяснил, что пенсионеры 11 лет добиваются сноса незаконной постройки.
Он также обратил внимание на то, что акцией является собрание жильцов, и проводить данное собрание планировалось на территории дома, поэтому по закону мероприятие не надо ни с кем согласовывать.
Как пишет газета, жители дома - ветераны войны - ранее объявляли голодовки, вставали в пикеты и даже сдали свои медали к 70-летию победы в знак протеста против незаконного строительства. Суд выносил решение о сносе пристройки семь лет назад, но оно до сих пор не исполнено.
Происшествия,Алексей Трунов,Петрозаводск,
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