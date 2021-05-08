Российского блогера задержали из-за постов в поддержку ветеранов ВОВ

Петрозаводске полиция задержала блогера Алексея Трунова из-за публикации с призывом 9 мая поддержать ветеранов Великой Отечественной войны в их борьбе против незаконной пристройки. Об этом Трунов рассказал «Новой газете».

Фото: vk.com vk.com

По данным издания, блогера доставили в отделение полиции для составления протокола по статье «Проведение публичного мероприятия без подачи уведомления». 9 мая Трунова должны повезти в суд, ночь он проведет в спецприемнике.

Блогер в соцсетях приглашал жителей города на собрание в доме с незаконной торговой пристройкой «Невский пассаж». Жителями данного дома являются ветераны Великой Отечественной войны Николай Бакинов и Владимир Дмецов, а также 74-летний судья в отставке Михаил Гошкиев. Трунов объяснил, что пенсионеры 11 лет добиваются сноса незаконной постройки.

Он также обратил внимание на то, что акцией является собрание жильцов, и проводить данное собрание планировалось на территории дома, поэтому по закону мероприятие не надо ни с кем согласовывать.