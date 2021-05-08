Опубликовано видео пожара на автозаправке в Саратове

В Заводском районе Саратова
7 мая произошел пожар на автозаправке.
Как сообщили ИА «Регион 64» в ГУ МЧС, сигнал о возгорании на АЗС по Ново-Астраханскому шоссе, 113 «б» поступил на пульт «01» в 7:45. На территории заправки полыхала «Газель». На место происшествия выезжали два пожарных расчета. Машина выгорела дотла.
«Шланг заправочный не отсоединили, а газелист поехал», - написал в группе «Заводской Online Саратов» соцсети «ВКонтакте» очевидец происшествия.
На видео зафиксировано, как огонь объял грузовую машину, стоящую в непосредственной близости от колонок.