В Петербурге компания нашла в арендованной квартире труп

Санкт-Петербурге компания друзей обнаружила в арендованной квартире мертвого мужчину. Но они решили, что участвуют в квесте, поэтому не стали вызывать полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, компания планировала отметить в квартире на Невском проспекте день рождения своей подруги.

Квартиру снял бывший любовник именинницы в качестве подарка. Именно его тело компания обнаружила на кухне. Но молодые люди подумали, что это часть игры, поэтому не стали вызывать полицию.

То, что это не розыгрыш, они поняли только когда в квартиру прибыла именинница. Полицейских вызвали хозяева жилья.

Девушка начала отношения с погибшим в 2019 году, который на тот момент был женат и воспитывал троих несовершеннолетних детей.