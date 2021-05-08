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Прохожий ударил ножом школьницу на оживленной улице в Петербурге

Ювелина Бернст
18 минут назад
В Санкт-Петербурге прохожий ударил ножом 15-летнюю школьницу, после чего нападающий и жертва просто разошлись по своим делам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на городское управление полиции.
Нападение произошло 7 мая в Петроградском районе и попало на камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как мужчина окликает проходящую мимо девочку и ударяет ножом ей в живот. После этого нападающий и жертва продолжают свой путь.
В полиции рассказали, что школьницу госпитализировали. Она находится в удовлетворительном состоянии.
Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Преступника разыскивают.
Происшествия,Видео,МВД,Санкт-Петербург,
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