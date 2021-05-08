Советский танк Т-26, который загорелся во время репетиции военного шествия в Уфе, принадлежит к частной коллекции, сообщили в уфимском гарнизоне.
В ГУ МЧС по Башкирии уточнили, что танк загорелся из-за розлива топлива загорелся. Водитель сумел самостоятельно потушить возгорание. Спасатели после пролили конструкции, чтобы исключить опасность распространения огня, передает РИА «Новости».
«В столице Башкирии проводится торжественное шествие, организуемое местными органами власти. Танк Т-26 принадлежит одному из частных коллекционеров раритетной техники», – уточнили в уфимском гарнизоне.
Т-26 был принят на вооружение в СССР в 1931 году. Это самый многочисленный танк Красной Армии к началу Великой Отечественной войны, второй после Т-34 по количеству выпущенных советский танк 1930-х - 1940-х годов.