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В Восточном Иерусалиме вновь вспыхнули беспорядки

ТК «Звезда»иещё 3
20 минут назад
В Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки. В результате столкновений пострадал один полицейский.
В Восточном Иерусалиме вновь вспыхнули беспорядки
Фото: Ilia Yefimovich, dpa, GloballookpressIlia Yefimovich, dpa, Globallookpress
«Протесты в районе Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме с участием десятков человек переросли в беспорядки, их участники поднимали палестинские флаги и бросали камни в полицейских», – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы иерусалимской полиции.
Двое подозреваемых в нападении на стража порядка были арестованы, уточнили в полиции.
Сообщается, что правоохранители разгоняют протестующих с использованием спецсредств.
Масштабные столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции вспыхнули вечером седьмого мая в двух районах Восточного Иерусалима – мечети аль-Акса, Шейх-Джаррах, а также у Дамасских ворот. Местное общество Красного полумесяца сообщило о том, что в беспорядках пострадали около двухсот человек, десятки людей были госпитализированы.
Президент Палестины Махмуд Аббас поручил представителю страны при ООН Рияду Мансуру выступить с инициативой о созыве Совета Безопасности.
Происшествия,Махмуд Аббас,ООН,РИА Новости,
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