Более 170 человек пострадали из-за столкновений в Иерусалиме

Напомним, в пятницу, 7 мая, вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима — возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас
поручил представителю Палестины в Организации Объединенных Наций
(ООН) запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения ситуации в Восточном Иерусалиме.