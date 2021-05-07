Появилось видео масштабного пожара в Омской области

В деревне Каракуль Большереченского района Омской области
произошёл крупный пожар. Видео публикует телеканал «360».
На кадрах можно увидеть, как огонь безжалостно уничтожает жилые дома. Сообщается о 14 сгоревших жилых домах, также сгорел сарай и магазин.
По словам очевидцев, огонь пришёл со стороны Колосовского района через болотистую местность и лес. Пламя быстро перекинулось на жилые дома.
Из-за порывистого ветра пламя стремительно распространялось по сельской улице. Сгорело 14 жилых домов из 33-х. Остальные дома пожарным удалось отстоять. В 18:44 пожар был локализован.