Появилось видео масштабного пожара в Омской области

В деревне Каракуль Большереченского района Омской области произошёл крупный пожар. Видео публикует телеканал «360».

На кадрах можно увидеть, как огонь безжалостно уничтожает жилые дома. Сообщается о 14 сгоревших жилых домах, также сгорел сарай и магазин.

По словам очевидцев, огонь пришёл со стороны Колосовского района через болотистую местность и лес. Пламя быстро перекинулось на жилые дома.