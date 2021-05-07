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Мужчина прошёлся по припаркованным машинам и попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Инцидент произошёл в Томске. Видео публикует telegram-канал «Life shot».
На кадрах видно, как 39-летний мужчина в тёмной кожаной куртке прыгает по припаркованным в крайней полосе автомобилям. У последних сработала сигнализация.
В итоге прогулка по автомобилям стоила более чем 200 тысяч рублей. Во столько оценили ущерб. Возбуждено уголовное дело по статье «Повреждение имущества».
Происшествия,Видео,Томск,
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