На кадрах видно, как 39-летний мужчина в тёмной кожаной куртке прыгает по припаркованным в крайней полосе автомобилям. У последних сработала сигнализация.

В итоге прогулка по автомобилям стоила более чем 200 тысяч рублей. Во столько оценили ущерб. Возбуждено уголовное дело по статье «Повреждение имущества».