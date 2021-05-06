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Кровавая перестрелка в метро Рио-де-Жанейро: погибли 23 человека

Вероника Полынина
27 минут назад
В Рио-де-Жанейро произошла перестрелка в метро. Погибли 23 человека.
Кровавая перестрелка в Рио-де-Жанейро: погибли 23 человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает Globo, полиция провела операцию по задержанию банды, которая привела к перестрелке и гибели подозреваемых, двоих случайных пассажиров метро и офицера полиции.
По данным Globo, банда, замешанная в убийствах, грабежах и угоне поездов, привлекала детей и подростков.
По другой информации, банда занималась незаконным оборотом наркотиков.
Происшествия,В мире,Рио-Де-Жанейро,
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