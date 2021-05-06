В Санкт-Петербурге пенсионерка избила чужого ребенка

В Санкт-Петербурге бабушка избила 11-летнего мальчика на детской площадке, пишет «Московский комсомолец».
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
Инцидент произошел 5 мая на Окраинной улице и попал на видео.
На записи видно, как женщина подходит к лавочке, на которой сидят трое мальчиков, и начинает бить одного из них по голове. После этого женщина еще некоторое время выговаривает мальчику за его поведение, а затем выталкивает его с площадки.
Мальчику пришлось обратиться за медицинской помощью, его родители написали заявление в полицию. Агрессивную бабушку разыскивают.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали, что женщина вмешалась в конфликт между детьми. Одним из участников конфликта был ее внук.
Как сообщал «Рамблер», в марте в Омской области учительница избила второклассника указкой и грязной тряпкой из-за того, что он плохо вел себя на уроке, а затем предложила его одноклассникам самим «разобраться» с непослушным учеником.