Россиянин погиб из-за нежелания оплачивать проезд

По версии следствия, у обвиняемого произошел конфликт с 46-летним мужчиной во время поездки на трамвае, поскольку последний, зайдя в транспорт, не оплатил проезд. Водитель сообщил, что трамвай не тронется, пока пассажир не приобретет билет, либо не выйдет из вагона, однако мужчина на это не отреагировал. Тогда 62-летний пассажир вытолкнул гражданина из вагона, тот упал, трамвай продолжил движение. При падении мужчина ударился головой об асфальт, потерял сознание. Прохожие вызвали ему скорую помощь. Потерпевшего госпитализировали, однако от полученного повреждения он скончался в медицинском учреждении.