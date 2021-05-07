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В Кемерове мужчина умер после того, как его вытолкнул из трамвая пассажир

ТАССиещё 4
1 час назад
Следователи задержали 62-летнего жителя Кемерова, который, как сообщали ранее СМИ, вытолкнул из трамвая мужчину, впоследствии скончавшегося от полученных травм при падении. Задержанного обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили в пятницу в следственном управлении СК РФ по региону.
Россиянин погиб из-за нежелания оплачивать проезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"62-летнему жителю областного центра предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", - говорится в сообщении.
По версии следствия, у обвиняемого произошел конфликт с 46-летним мужчиной во время поездки на трамвае, поскольку последний, зайдя в транспорт, не оплатил проезд. Водитель сообщил, что трамвай не тронется, пока пассажир не приобретет билет, либо не выйдет из вагона, однако мужчина на это не отреагировал. Тогда 62-летний пассажир вытолкнул гражданина из вагона, тот упал, трамвай продолжил движение. При падении мужчина ударился головой об асфальт, потерял сознание. Прохожие вызвали ему скорую помощь. Потерпевшего госпитализировали, однако от полученного повреждения он скончался в медицинском учреждении.
"Материалы были переданы в следственные органы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан. Со следствием мужчина сотрудничает, вину признает. В рамках предварительного следствия ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.
Происшествия,Убийство ,Кемерово,
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