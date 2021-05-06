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В России за сутки ликвидировали 132 лесных пожара

Газета.Ruиещё 7
6 мая 2021
В российских регионах лесопожарные службы ликвидировали 132 природных пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной Авиалесоохраны.
132 лесных пожара потушили в России за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным ведомства, это число возгораний было ликвидировано за минувшие сутки, 7 мая.
«В России ликвидировано 132 лесных пожара на площади 6660 га», — говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее сильные лесные пожары были зафиксированы в Тюменской области, где огнем охвачено более 8,7 тыс. га. К полуночи 8 мая на территории страны действовало 39 лесных пожаров на площади 10 434 га.
На этой неделе стало известно, что в Омской области из-за лесного пожара сгорела половина деревни. По данным регионального управления МЧС, в деревне Каракуль, расположенном в Большереченском районе, огнем было уничтожено 25 строений.
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