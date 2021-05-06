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На берегу Каспийского моря нашли 150 мертвых краснокнижных нерп

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Ученые из Москвы и Дагестана нашли на побережье Каспийского моря более 150 мертвых краснокнижных нерп, с некоторых были сорваны шкуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Виктора Никифорова.
На берегу Каспийского моря нашли 150 мертвых нерп
Фото: Erik Kabik Photography/ MediaPunErik Kabik Photography/ MediaPun
Точные причины произошедшего пока неизвестны: ими могут быть как загрязнение моря опасными отходами, так и деятельность рыболовецких судов. «Жуткая картина, я такого не видел никогда, через каждые 50 метров на пляже погибшая нерпа», — сказал Никифоров. Он добавил, что специалисты продолжают поиск погибших млекопитающих, их число может вскоре вырасти до двух сотен.
Директор Института экологии и устойчивого развития Алимурад Гаджиев отметил, что многие животные были найдены запутавшимися в рыболовных сетях. Он предложил начать круглогодичный мониторинг и исследования морской среды в области инцидента.
«Сто лет назад численность нерп на Каспии была более миллиона, а сейчас, по разным оценкам, 50-70 тысяч. Это серьезное снижение численности, такую проблему нельзя решить разовыми акциями», — заявил Гаджиев.
Ранее мировой индустрии производства лосося предсказали сильнейшие убытки из-за деятельности человека. Ученые заверили, что из-за скверной экологической обстановки красная рыба стала раньше возвращаться в пресные реки, не успев окрепнуть в океане.
Происшествия,Республика Дагестан,Москва,
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