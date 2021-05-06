На берегу Каспийского моря нашли 150 мертвых нерп

Точные причины произошедшего пока неизвестны: ими могут быть как загрязнение моря опасными отходами, так и деятельность рыболовецких судов. «Жуткая картина, я такого не видел никогда, через каждые 50 метров на пляже погибшая нерпа», — сказал Никифоров. Он добавил, что специалисты продолжают поиск погибших млекопитающих, их число может вскоре вырасти до двух сотен.