В подмосковном городе Домодедово в ночь на четверг взорвался автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?», опубликовавший видео с места происшествия.
На кадрах видно охваченное пламенем транспортное средство, припаркованное возле жилого дома. В какой-то момент раздается громкий хлопок – машина взрывается. Слышны крики людей, а одно из рядом стоящих авто резко трогается с места и отъезжает.
Причины и все обстоятельства сейчас уточняются. Информации о пострадавших в связи с ЧП пока нет.