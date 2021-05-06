На кадрах видно охваченное пламенем транспортное средство, припаркованное возле жилого дома. В какой-то момент раздается громкий хлопок – машина взрывается. Слышны крики людей, а одно из рядом стоящих авто резко трогается с места и отъезжает.

Причины и все обстоятельства сейчас уточняются. Информации о пострадавших в связи с ЧП пока нет.