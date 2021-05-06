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Опубликовано видео взрыва автомобиля в Домодедове

Алевтина Жаркова
1 час назад
В подмосковном городе Домодедово в ночь на четверг взорвался автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?», опубликовавший видео с места происшествия.
На кадрах видно охваченное пламенем транспортное средство, припаркованное возле жилого дома. В какой-то момент раздается громкий хлопок – машина взрывается. Слышны крики людей, а одно из рядом стоящих авто резко трогается с места и отъезжает.
Причины и все обстоятельства сейчас уточняются. Информации о пострадавших в связи с ЧП пока нет.
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