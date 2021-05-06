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В Москве пенсионер перевел мошенникам 7 млн рублей под угрозой расправы

ТАССиещё 2
2 часа назад
Мужчина перевел на счет мошенникам 7 млн рублей, которые угрожали ему расправой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
7 млн рублей перевел пенсионер мошенникам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам собеседника, мужчине звонили якобы сотрудники Центробанка и ФСБ, которые убеждали его заменить банковский лицевой счет, но для этого необходимо было внести определенную сумму. Мужчина взял кредиты на 6,5 млн рублей и перевел их на банковские счета мошенников.
"После этого мужчина договорился о встрече с якобы сотрудником ФСБ, но последний заявил, что мужчине необходимо перевести еще 500 тыс. рублей и стал угрожать расправой ему и его семье", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, мужчина написал заявление в полицию, по данному факту проводится проверка.
Происшествия,ФСБ,Центральный банк России,Москва,
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