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Буфетчица пропала с российского судна в Охотском море

Вероника Полынина
14 минут назад
В Охотском море с судна пропала буфетчица, передает РЕН ТВ.
Буфетчица пропала с российского судна в Охотском море
Фото: ТАССТАСС
Последний раз женщину видели 29 апреля, на следующий день она не вышла на работу. Судно обыскали, однако следов женщины не обнаружили.
Из ее каюты пропала теплая куртка. Поиски продолжаются.
Судно будет находиться в рейсе до 9 мая, оно направляется в порт Владивостока.
В марте в Сахалинской области с борта теплохода бесследно исчезла 28-летняя пассажирка. Ее исчезновение заметили при высадке пассажиров в порте Южно-Курильска. Из каюты девушки пропали также ее вещи.
Ранее «Рамблер» писал, что транспортная прокуратура организовала проверку после того, как теплоход без пассажиров столкнулся с опорой Аничкова моста в центре Санкт-Петербурга. Прогулочный теплоход вместительностью 50 пассажиров бесконтрольно разворачивался, задевая опоры моста, а затем зажал стоявшие на Фонтанке катера.
Происшествия,РЕН ТВ,
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