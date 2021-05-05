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Разработчик «Бурана» получил травмы головы в СИЗО

Мария Иванова
15 минут назад
Ученый Александр Кибальченко, арестованный по обвинению в организации убийства, получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом правой височной кости в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
По словам собеседника агентства, Кибальченко не пришел в суд, рассматривавший продление его ареста, из-за полученных травм.
Сейчас ученый находится в психиатрическом стационаре СИЗО. Источник ТАСС заявил, что травмы он получил «при неисследованных обстоятельствах».
Как сообщал «Рамблер», следователи подозревают Александра Кибальченко в заказе и организации убийства его бывшего зятя. СМИ называют Кибальченко доктором технических наук и одним из разработчиков космического корабля «Буран».
По версии следствия, ученый заказал убийство из-за развода мужчины с его дочерью и споров о том, где будут жить его внуки. В СК заявили, что за преступление он заплатил исполнителям 50 тысяч долларов.
Адвокат 63-летнего профессора Александр Карабанов заявил, что Кибальченко все обвинения отвергает. Юрист считает, что его подзащитного оговорил один из фигурантов дела. Карабанов просил выпустить ученого под залог в десять миллионов рублей, но суд продлил арест до 5 июня.
Происшествия,Видео,Александр Карабанов,ФСИН,ИТАР-ТАСС,
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