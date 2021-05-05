По версии следствия, 4 марта на улице в Москве четверо человек с электрошокером насильно посадили мужчину в автомобиль, вывезли в Красногорск и убили. Все соучастники и заказчик были задержаны. Им предъявили обвинение в совершении убийства, сопряженного с похищением человека, исполнителям дополнительно инкриминируется признак "из корыстных побуждений или по найму" (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Хорошевский суд отправил их в СИЗО. Следствие ужесточило обвинение в отношении ученого и предполагаемых исполнителей убийства, добавив всем фигурантам новую статью - о похищении человека (ст. 126 УК РФ). По предварительным данным, ученый заказал убийство своего бывшего зятя из-за развода с его дочерью, а также споров о порядке проживания и воспитания внуков. За убийство мужчина заплатил $50 тыс., установило следствие. Кибальченко категорически отвергает обвинение в организации похищения бывшего родственника с целью убийства.