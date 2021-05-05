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«Психанул»: поджегший лес россиянин объяснил свой поступок

Мария Иванова
58 минут назад
Молодой человек, поджегший лес в Иркутской области, заявил, что пошел на это, так как на мог поймать попутку. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
Полицейские задержали 18-летнего молодого человека, который вел себя подозрительно, рядом с горящими деревьями.
«Я хотел поехать в село Большая Елань на попутках. Останавливал машину, никто не останавливался. Я психанул и начал поджигать лес», - позже объяснил он.
Из-за поджога сгорел лес на площади в 20 гектаров.
На молодого человека составили протокол за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Ему грозит штраф, также ему предстоит оплатить ущерб, причиненный природному фонду.
Как писал «Рамблер», ранее полицейские задержали 53-летнего жителя Намского района Якутии за поджог 84 рулонов сена и 157 кубометров лиственницы.
Материальный ущерб, нанесенный лесному фонду, составил более 13 тысяч рублей. Мужчина заявил, что пошел на поджог из хулиганских побуждений.
Происшествия,Видео,Иркутская Область,
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