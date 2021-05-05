Начались задержания после ЧП в московской гостинице

Следователи задержали двух подозреваемых по делу о пожаре в московской гостинице «Вечный зов». Об этом сообщается
на сайте московского управления Следственного комитета (СК) РФ.
Фигурантами дела стали генеральный директор частной организации (она сдавала здание в аренду) и управляющий отеля.
Приоритетной версией в СК назвали версию о коротком замыкании «вследствие ненадлежащей эксплуатации здания».
Как сообщал «Рамблер», пожар произошел в ночь на 4 мая в отеле на 6-ой Кожуховской улице. В здании в этот момент находилось около 300 человек.
Жертвами пожара стали двое мужчин. Несколько человек пострадали, в том числе несовершеннолетние.
СМИ писали, что в ту ночь в отеле было много детей.
После пожара СК возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих правилам безопасности и повлекших смерть людей.
По данным
ТАСС, следователи выявили «грубейшие нарушения» требований пожарной безопасности в здании. В коридорах нашли множество кабелей, во время пожара они сильно дымились, это практически отрезало пути эвакуации с верхних этажей.