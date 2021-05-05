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СК назвал главную версию пожара в гостинице в Москве

Газета.Ru
58 минут назад
Следователи рассматривают короткое замыкание как приоритетную версию пожара в московской гостинице "Вечный зов", рассказала представитель столичного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова в беседе с ТАСС. "Приоритетной является версия о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания", – заявила представитель ведомства. Она также добавила, что в настоящее время для проведения следственных действий разыскивается учредитель гостиницы. Возгорание в гостинице "Вечный зов" произошло в ночь на 4 мая. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь в 4.30 мск на площади 100 кв. м. При пожаре пострадали 18 человек, среди которых десять детей, из них 14 человек, в том числе восемь детей, госпитализированы. Как сообщает столичное управление СК, в результате инцидента погибли двое мужчин. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности, повлекшем смерть двух людей.
СК назвал главную версию пожара в гостинице в Москве
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Происшествия,Юлия Иванова,МЧС,СКР,ИТАР-ТАСС,Москва,
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