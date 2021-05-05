СК назвал главную версию пожара в гостинице в Москве

Следователи рассматривают короткое замыкание как приоритетную версию пожара в московской гостинице "Вечный зов", рассказала представитель столичного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова
в беседе с ТАСС. "Приоритетной является версия о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания", – заявила представитель ведомства. Она также добавила, что в настоящее время для проведения следственных действий разыскивается учредитель гостиницы. Возгорание в гостинице "Вечный зов" произошло в ночь на 4 мая. Сотрудники МЧС
ликвидировали огонь в 4.30 мск на площади 100 кв. м. При пожаре пострадали 18 человек, среди которых десять детей, из них 14 человек, в том числе восемь детей, госпитализированы. Как сообщает столичное управление СК, в результате инцидента погибли двое мужчин. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности, повлекшем смерть двух людей.