Инцидент произошёл в Киеве , в церкви Рождества Христова. Кадры публикует telegram-канал «Киев сейчас».

На кадрах видно, как украинки задувают свечи, курят электронные сигареты и распивают спиртное. Девушки демонстрировали явное неуважение к религии. Они глумились над изображениями в храме и кривлялись на камеру.

Судя по кадрам, в это время, кроме них, в церкви никого не было. После съемок ролика девицы все так же навеселе покинули храм, допивая спиртное из стаканчиков.