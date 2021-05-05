В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Пьяные блогерши покурили в церкви, задули свечи и сняли себя на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Инцидент произошёл в Киеве, в церкви Рождества Христова. Кадры публикует telegram-канал «Киев сейчас».
На кадрах видно, как украинки задувают свечи, курят электронные сигареты и распивают спиртное. Девушки демонстрировали явное неуважение к религии. Они глумились над изображениями в храме и кривлялись на камеру.
Судя по кадрам, в это время, кроме них, в церкви никого не было. После съемок ролика девицы все так же навеселе покинули храм, допивая спиртное из стаканчиков.
В соцсетях пользователи осудили поведение девушек, которое сочли низким и недостойным. По их мнению, это просто позор. Стоит отметить, что девушки уже извинились за свой поступок, назвав его глупым.
Происшествия,Видео,Киев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители