Инцидент произошёл в Киеве
, в церкви Рождества Христова. Кадры публикует telegram-канал «Киев сейчас».
На кадрах видно, как украинки задувают свечи, курят электронные сигареты и распивают спиртное. Девушки демонстрировали явное неуважение к религии. Они глумились над изображениями в храме и кривлялись на камеру.
Судя по кадрам, в это время, кроме них, в церкви никого не было. После съемок ролика девицы все так же навеселе покинули храм, допивая спиртное из стаканчиков.
В соцсетях пользователи осудили поведение девушек, которое сочли низким и недостойным. По их мнению, это просто позор. Стоит отметить, что девушки уже извинились за свой поступок, назвав его глупым.