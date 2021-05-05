Опубликовано видео из сгоревшей квартиры в Тосно

Появилось видео последствий жуткого пожара в квартире в Тосненском районе Ленинградской области. Два подростка погибли. Кадры публикует telegram - канал «Life shot».
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области, в квартире поселка Федоровское на улице Центральной в 17:39 произошло возгорание. В этот момент в квартире находилось 5 подростков. Двое из них скончались, один попал в больницу с ожогами, двое спаслись. Известно, что последним удалось во время пожара выбежать на улицу.
«На месте происшествия работали 12 спасателей и три пожарные машины. Горела обстановка квартиры на общей площади 15 квадратных метров. В 18:24 пожар был ликвидирован», – сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области.
Причины пожара выясняются. По факту случившегося заведено уголовное дело.