В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Опубликовано видео из сгоревшей квартиры в Тосно

Александр Кузьмин
1 час назад
Появилось видео последствий жуткого пожара в квартире в Тосненском районе Ленинградской области. Два подростка погибли. Кадры публикует telegram - канал «Life shot».
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области, в квартире поселка Федоровское на улице Центральной в 17:39 произошло возгорание. В этот момент в квартире находилось 5 подростков. Двое из них скончались, один попал в больницу с ожогами, двое спаслись. Известно, что последним удалось во время пожара выбежать на улицу.
«На месте происшествия работали 12 спасателей и три пожарные машины. Горела обстановка квартиры на общей площади 15 квадратных метров. В 18:24 пожар был ликвидирован», – сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области.
Причины пожара выясняются. По факту случившегося заведено уголовное дело.
Происшествия,Видео,Ленинградская Область,Тосно,Федоровский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители