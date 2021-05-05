Выгнавшую ребёнка с площадки бузотёрку сняли на видео

Женщина выгнала юношу, который катался по детской площадке, потому что он живёт не рядом.

Видео опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, как жительница кричит на ребёнка, пытаясь выгнать его с детской площадки. Инцидент произошёл в Набережных Челнах. Подросток приехал на самокате в один из дворов, чем ввёл в недовольство одну из местных жительниц.

«Ты здесь не живёшь, это моя площадка, я за неё заплатила. Не катайся здесь!» - выражает своё недовольство женщина.