На кадрах видно, что женщина оставила машину на газоне из-за чего к учреждению выстроилась «очередь» из скорых.
«Данное происшествие было подробно зафиксировано на фото и видео сотрудниками больницы. Мы обязательно передадим эти материалы правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства», — заявили в пресс-службе больницы.
Стоит отметить, что проезд, где встал Range Rover – это единственный путь к приёмному покою и стационару. Одной из машин скорой помощи, которая приехала в роддом КБ 8 за новорождённым в тяжёлом состоянии, пришлось ехать по встречной полосе.