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Девушка на Range Rover создала пробку у больницы и попала на видео

Александр Кузьмин
25 минут назад
Припаркованный Range Rover создал пробку у клинической больницы 8 в городе Обнинске Калужской области. Видео публикует telegram-канал «Life shot».
На кадрах видно, что женщина оставила машину на газоне из-за чего к учреждению выстроилась «очередь» из скорых.
«Данное происшествие было подробно зафиксировано на фото и видео сотрудниками больницы. Мы обязательно передадим эти материалы правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства», — заявили в пресс-службе больницы.
Стоит отметить, что проезд, где встал Range Rover – это единственный путь к приёмному покою и стационару. Одной из машин скорой помощи, которая приехала в роддом КБ 8 за новорождённым в тяжёлом состоянии, пришлось ехать по встречной полосе.
Происшествия,Видео,МВД,Калужская Область,Обнинск,
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