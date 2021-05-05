На кадрах видно, что женщина оставила машину на газоне из-за чего к учреждению выстроилась «очередь» из скорых.

Стоит отметить, что проезд, где встал Range Rover – это единственный путь к приёмному покою и стационару. Одной из машин скорой помощи, которая приехала в роддом КБ 8 за новорождённым в тяжёлом состоянии, пришлось ехать по встречной полосе.