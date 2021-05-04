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DM: в Лондоне эвакуируют посетителей торгового центра после поножовщины

ТАСС
13 минут назад
Нападение с ножом произошло во вторник в торговом центре в Лондоне, полиция эвакуирует посетителей. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Поножовщина произошла в торговом центре Лондона
Фото: ReutersReuters
По данным издания, инцидент произошел в магазине компании Apple. О жертвах и пострадавших не сообщается. Рядом с местом происшествия остановились несколько полицейских автомобилей и карет скорой помощи.
Происшествия,Apple,
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