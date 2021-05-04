В Санкт-Петербурге
теплоход столкнулся с опорой Аничкова моста и перегородил реку Фонтанку в центре города.
Фото: Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-ПетербургМегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург
На видеозаписях, опубликованных в сообществе «ВКонтакте»
«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», видно, что речной трамвайчик бесконтрольно разворачивался, задевая опоры моста, а затем зажал стоявшие на Фонтанке катера.
В результате инцидента никто не пострадал. Ни теплоход, ни мост повреждений не получили.
В комментариях к публикации ситуацию назвали косплеем, намекая на застрявший в Суэцком канале контейнеровоз.
Как писал «Рамблер», 23 марта один из крупнейших в мире контейнеровозов, принадлежащий компании Evergreen Marine, сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение по нему. В пробку попали более 400 кораблей. 29 марта судно удалось снять с мели. Вечером того же дня навигация по каналу возобновилась.
Транспортный коллапс стоил мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день. Это привело к повышению цен во всем мире на перевозки и, как следствие, на товары.
По оценке Bloomberg, блокада морских перевозок ежедневно наносила ущерб мировой экономике на сумму около 9,6 млрд долларов.