Санкт-Петербурге теплоход столкнулся с опорой Аничкова моста и перегородил реку Фонтанку в центре города.

Фото: Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На видеозаписях, опубликованных в сообществе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», видно, что речной трамвайчик бесконтрольно разворачивался, задевая опоры моста, а затем зажал стоявшие на Фонтанке катера.

В результате инцидента никто не пострадал. Ни теплоход, ни мост повреждений не получили.

В комментариях к публикации ситуацию назвали косплеем, намекая на застрявший в Суэцком канале контейнеровоз.

Как писал «Рамблер», 23 марта один из крупнейших в мире контейнеровозов, принадлежащий компании Evergreen Marine, сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение по нему. В пробку попали более 400 кораблей. 29 марта судно удалось снять с мели. Вечером того же дня навигация по каналу возобновилась.

Транспортный коллапс стоил мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день. Это привело к повышению цен во всем мире на перевозки и, как следствие, на товары.