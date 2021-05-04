Россияне застряли в Непале

Один из членов группы Алексей Левин рассказал, что сейчас туристы находятся на высоте 5 тысяч метров. По его словам, спуск с этой высоты займет 4 дня, поэтому до закрытия международного авиасообщения они не успевают.

«Нас застала врасплох эта новость касаемо того, что авиасообщение прекращается. Мы чисто физически уже не можем вернуться в столицу Непала Катманду, чтобы вылететь на родину», - заявил Левин.

После непродолжительных дискуссий группа приняла решение продолжить восхождение. В столице Непала туристы планируют быть 14 мая.

Левин отметил, что они известили российской посольство о своей ситуации.

«Многие переживают, потому что у всех семьи, у всех работа. Никто не был готов к такому развитию событий», - признался турист.

Как писал «Рамблер», в связи с ростом заболеваемости коронавирусом власти Непала с 3 мая решили ограничить внутреннее авиасообщение, а с 6 мая — международное.