Россияне застряли в Непале

Группа российских туристов, совершающих восхождение в Гималаях, не успевает добраться до Катманду
и вылететь в РФ
до начала локдауна в Непале
. Об этом сообщает РЕН ТВ
.
Один из членов группы Алексей Левин
рассказал, что сейчас туристы находятся на высоте 5 тысяч метров. По его словам, спуск с этой высоты займет 4 дня, поэтому до закрытия международного авиасообщения они не успевают.
«Нас застала врасплох эта новость касаемо того, что авиасообщение прекращается. Мы чисто физически уже не можем вернуться в столицу Непала Катманду, чтобы вылететь на родину», - заявил Левин.
После непродолжительных дискуссий группа приняла решение продолжить восхождение. В столице Непала туристы планируют быть 14 мая.
Левин отметил, что они известили российской посольство о своей ситуации.
«Многие переживают, потому что у всех семьи, у всех работа. Никто не был готов к такому развитию событий», - признался турист.
Как писал «Рамблер», в связи с ростом заболеваемости коронавирусом власти Непала с 3 мая решили ограничить внутреннее авиасообщение, а с 6 мая — международное.
Ограничения на внутренние и международные полеты будут действовать до 14 мая, при этом чартерные рейсы будут разрешены.