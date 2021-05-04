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В Смоленске строительные леса рухнули на маршрутку

Говорит Москваиещё 1
19 минут назад
По словам очевидцев, причиной мог стать сильный ветер, бушующий в городе.
В Смоленске строительные леса рухнули на маршрутку
Фото: vk.com/smolensk67vk.com/smolensk67
Как сообщает РЕН ТВ, конструкция была установлена на крепостной стене для реставрации. В результате инцидента никто не пострадал.
Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры намерено провести проверку после инцидента.
«Оповещение МЧС о неблагоприятных погодных условиях было получено заранее. Со своей стороны, мы приняли все необходимые меры безопасности. И людей, работающих на лесах в момент обрушения, не было», — рассказал РЕН ТВ руководитель Агентства Алексей Меньшов.
В настоящее время на месте работают службы МЧС и представители АУИПИК.
Происшествия,Алексей Меньшов,МЧС,РЕН ТВ,Смоленск,
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