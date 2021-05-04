В Смоленске строительные леса рухнули на маршрутку

По словам очевидцев, причиной мог стать сильный ветер, бушующий в городе.

Фото: vk.com/smolensk67 vk.com/smolensk67

Как сообщает РЕН ТВ, конструкция была установлена на крепостной стене для реставрации. В результате инцидента никто не пострадал.

Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры намерено провести проверку после инцидента.

«Оповещение МЧС о неблагоприятных погодных условиях было получено заранее. Со своей стороны, мы приняли все необходимые меры безопасности. И людей, работающих на лесах в момент обрушения, не было», — рассказал РЕН ТВ руководитель Агентства Алексей Меньшов.