Появилось видео спасения альпинистов в горах Бурятии

В Тункинском районе Бурятии при сходе лавины погибли три человека. Пятеро туристов из Красноярского края совершали восхождение на одну из вершин Саянских гор на перевале Горелова, когда там произошел сход снежной массы. В результате ЧП выжили только двое туристов. Их спасли и на вертолете доставили в Иркутск.