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Появилось видео спасения альпинистов в горах Бурятии

Алевтина Жаркова
25 минут назад
В Тункинском районе Бурятии при сходе лавины погибли три человека. Пятеро туристов из Красноярского края совершали восхождение на одну из вершин Саянских гор на перевале Горелова, когда там произошел сход снежной массы. В результате ЧП выжили только двое туристов. Их спасли и на вертолете доставили в Иркутск.
Кадры спасательной операции появились в Telegram-канале Life SHOT. На них видно, как мужчины забираются на борт вертолета. Тела погибших альпинистов 50, 34 и 19 лет также на вертолете отправят в Иркутск.
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