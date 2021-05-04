Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Том Уилсон избил российских хоккеистов Артемия Панарина и Павла Бучневича, выступающих за «Нью-Йорк Рейнджерс». Инцидент произошел во время встречи в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во втором периоде матча Уилсон напал на Бучневича, в потасовку вмешались другие игроки, в том числе и Панарин, которому Уилсон нанес несколько ударов по голове. В итоге все трое участников массовой драки получили дисциплинарные штрафы. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Вашингтон Кэпиталс».