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Появилось видео массовой драки с участием российских хоккеистов в матче НХЛ

Алевтина Жаркова
23 минуты назад
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Том Уилсон избил российских хоккеистов Артемия Панарина и Павла Бучневича, выступающих за «Нью-Йорк Рейнджерс». Инцидент произошел во время встречи в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Во втором периоде матча Уилсон напал на Бучневича, в потасовку вмешались другие игроки, в том числе и Панарин, которому Уилсон нанес несколько ударов по голове. В итоге все трое участников массовой драки получили дисциплинарные штрафы. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Вашингтон Кэпиталс».
Происшествия,США,Видео,
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