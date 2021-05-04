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Москвич перерезал трос промышленному альпинисту

Мария Иванова
28 минут назад
В Москве житель пятиэтажки перерезал трос промышленного альпиниста, менявшего балконные плиты. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на московскую полицию.
Москвич перерезал трос альпинисту во время работы
Фото: ТАССТАСС
Инцидент произошел в доме на улице Паперника. Альпинист рассказал полицейским, что житель квартиры, расположенной на пятом этаже, требовал прекратить работы, а когда получил отказ, перерезал страховочный трос.
Альпинист спустился на балкон четвертого этажа и не пострадал. Полицейские начали проверку по его заявлению.
Как писал «Рамблер», похожий случай ранее произошел в Перми. Нетрезвый 70-летний мужчина поднялся на крышу и обрезал трос промышленных альпинистов, работавших на девятом этаже.
Один из альпинистов сорвался и повис на страховке, второй поднялся на крышу, прогнал пенсионера и поднял коллегу наверх. Против пенсионера возбудили дело о покушении на убийство.
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