Москвич перерезал трос альпинисту во время работы

В Москве житель пятиэтажки перерезал трос промышленного альпиниста, менявшего балконные плиты. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на московскую полицию.

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Инцидент произошел в доме на улице Паперника. Альпинист рассказал полицейским, что житель квартиры, расположенной на пятом этаже, требовал прекратить работы, а когда получил отказ, перерезал страховочный трос.

Альпинист спустился на балкон четвертого этажа и не пострадал. Полицейские начали проверку по его заявлению.

Как писал «Рамблер», похожий случай ранее произошел в Перми. Нетрезвый 70-летний мужчина поднялся на крышу и обрезал трос промышленных альпинистов, работавших на девятом этаже.