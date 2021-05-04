Два человека скончались после пожара в гостинице "Вечный зов" в Москве. Об этом сообщает департамент здравоохранения столицы. Еще один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии. Всего в больницы города были доставлены 18 детей, среди которых 10 детей.
Пожар вспыхнул в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Огонь распространился на первом этаже. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Прокуратура Москвы в связи с произошедшим организовала проверку. Будут уставлены причины и условия произошедшего. Позднее стало известно, что в гостинице при пожаре не сработала ни одна из систем противопожарной защиты.