Два человека скончались после пожара в гостинице "Вечный зов" в Москве. Об этом сообщает департамент здравоохранения столицы. Еще один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии. Всего в больницы города были доставлены 18 детей, среди которых 10 детей.