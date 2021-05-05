Она напомнила, что ночью 4 апреля 2021 года в отеле, расположенном по ул. 6-я Кожуховская в Москве, в котором находилось более 300 человек, произошло возгорание, в результате которого погибли двое мужчин. Пострадавшие, в том числе несовершеннолетние, доставлены в медицинские учреждения для обследования и оказания медицинской помощи. Иванова уточнила, что по результатам проведенных следственных действий приоритетной является версия о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих правилам безопасности, повлекших смерть двух человек ( ч. 3 ст. 238 УК РФ).