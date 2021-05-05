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Двое подозреваемых задержаны по делу о гибели двух человек на пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы

Агентство «Москва»
1 час назад
В Москве в рамках уголовного дела о гибели двух человек в результате пожара в отеле задержаны двое подозреваемых. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
«В настоящее время в порядке ст. 91 УПК РФ задержана генеральный директор частной организации 1971 года рождения, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля 1979 года рождения. В скором времени в отношении фигурантов будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается», - сказала Иванова.
Она напомнила, что ночью 4 апреля 2021 года в отеле, расположенном по ул. 6-я Кожуховская в Москве, в котором находилось более 300 человек, произошло возгорание, в результате которого погибли двое мужчин. Пострадавшие, в том числе несовершеннолетние, доставлены в медицинские учреждения для обследования и оказания медицинской помощи. Иванова уточнила, что по результатам проведенных следственных действий приоритетной является версия о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих правилам безопасности, повлекших смерть двух человек ( ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Ранее сообщалось, что столичная прокуратура начала проверку в связи с этим происшествием. В пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили Агентству «Москва», что в результате пожара 14 человек были госпитализированы, из них восемь детей. Два человека погибли, еще один находится в крайне тяжелом состоянии. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.
Происшествия,Видео,Пожар в Москве,Громкие уголовные дела ,Александр Бастрыкин,СКР,АГН "Москва",Москва,
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