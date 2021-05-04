Момент крушения моста в Мексике попал на видео

Момент обрушения моста с проходившим по нему поездом в Мехико попал на видео. Видео в социальной сети опубликовал портал diario24horas.
На кадрах видно, как рушится часть конструкции моста в момент прохода по нему поезда.
Авария на линии метро в Мехико и последующее падение вагона привели к смерти по меньшей мере 13 человек, ещё 70 пострадали. Метромост обрушился на юго-западе столицы между станциями «Оливос» и «Тесонко» в понедельник в 22:25 по местному времени (06:25 вторника мск).
Мэр города Клаудиа Шейнбаум уточнила в Twitter, что мост обрушился, когда по нему двигался поезд. Об отправке на место аварии специалистов для помощи пострадавшим рассказала Генеральная прокуратура Мехико.