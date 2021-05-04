Мэр Мехико заявила о гибели 15 человек при крушении метромоста

Мэр Мехико
Клаудиа Шейнбаум подтвердила гибель 15 человек при крушении метромоста. "На данный момент 15 погибших", - приводит ее слова Milenio. Отмечается, что Генеральная прокуратура
работает над установлением личности погибших, чтобы предоставить информацию их семьям. Шейнбаум добавила, что на данный момент известно о 70 пострадавших, 34 из которых госпитализированы. В настоящее время выясняется, есть ли люди в машине, которая оказалась под завалами. Ранее сообщалось, что в результате крушения метромоста в Мехико погибли 13 человек, 70 пострадали. Авария произошла на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко. При обрушении метромоста под завалами оказались несколько проезжавших снизу машин. По предварительным данным, причиной происшествия стало столкновение автомобиля с одной из опор метромоста. Строение обрушилось вместе с находящимся на нем поездом метро. Сейчас на месте происшествия работают полицейские и врачи.