«Я понимала, это конец»: подробности пожара в Москве

Telegram-канал Mash побеседовал Татьяной Вершининой , спасшейся из горевшей гостиницы в Москве , и мужчиной, который помог вывести оттуда детей. По словам Вершининой, она сама позвонила администратору, услышав крики, а та посоветовала ей «что-то делать».

«Администратор сказала: «Вам нужно что-то делать - отель горит». Я говорю: «А что мне делать?». Она бросила трубку», - рассказала девушка.

Вершинина хотела выпрыгнуть в окно, но на нем была решетка.

«Окно в клетке, я билась, кричала: «Спасите меня». Я начала задыхаться, все было черное. Я понимала, все, это конец», - рассказала она.

В итоге девушка приложила к лицу мокрую тряпку, вышла из номера и нашла лестницу.

Очевидец пожара Евгений рассказал, что встретил на улице у отеля двух женщин, которые рассказали, в каком номере остались их дети.

«Я поднялся, нашел номер комнаты и вывел их на улицу, они метались из стороны в сторону», - отметил он.

Вершинина добавила, что в отеле было много детей: детский лагерь занимал весь второй этаж.

Как писал «Рамблер», пожар произошел в здании отеля на 6-ой Кожуховской улице. Загорелся первый этаж, площадь пожара составила сто квадратных метров.