В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Я понимала, это конец»: подробности пожара в Москве

Мария Иванова
16 минут назад
Telegram-канал Mash побеседовал с Татьяной Вершининой, спасшейся из горевшей гостиницы в Москве, и мужчиной, который помог вывести оттуда детей. По словам Вершининой, она сама позвонила администратору, услышав крики, а та посоветовала ей «что-то делать».
«Администратор сказала: «Вам нужно что-то делать - отель горит». Я говорю: «А что мне делать?». Она бросила трубку», - рассказала девушка.
Вершинина хотела выпрыгнуть в окно, но на нем была решетка.
«Окно в клетке, я билась, кричала: «Спасите меня». Я начала задыхаться, все было черное. Я понимала, все, это конец», - рассказала она.
В итоге девушка приложила к лицу мокрую тряпку, вышла из номера и нашла лестницу.
Очевидец пожара Евгений рассказал, что встретил на улице у отеля двух женщин, которые рассказали, в каком номере остались их дети.
«Я поднялся, нашел номер комнаты и вывел их на улицу, они метались из стороны в сторону», - отметил он.
Вершинина добавила, что в отеле было много детей: детский лагерь занимал весь второй этаж.
Как писал «Рамблер», пожар произошел в здании отеля на 6-ой Кожуховской улице. Загорелся первый этаж, площадь пожара составила сто квадратных метров.
Жертвами пожара стали три человека, всего в гостинице находились 305 человек.
Происшествия,Видео,Татьяна Вершинина,Москва,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители