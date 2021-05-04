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Один человек погиб при пожаре в гостинице в Москве

Москва24иещё 1
16 минут назад
Один человек погиб при пожаре в гостинице "Вечный зов" в столице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, говорится на сайте Следственного комитета.
"По данным следствия, ночью 4 мая в отеле, расположенном по 6-й Кожуховской улице в Москве, в котором находилось более 300 человек, произошло возгорание, в результате которого один мужчина погиб", – говорится в сообщении.
В СК добавили, что всех пострадавших доставили в больницы для обследования и оказания медпомощи.
Пожар вспыхнул в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Огонь распространился на первом этаже. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Прокуратура Москвы в связи с произошедшим организовала проверку. Будут уставлены причины и условия произошедшего.
Происшествия,Видео,СКР,Москва,
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